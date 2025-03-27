Я нашел ошибку
Главные новости:
В России предложили правки в ужесточение требований к машинам такси
В России предложили правки в ужесточение требований к машинам такси
В Самаре фонду капремонта были переданы старинные дома
В Самаре фонду капремонта были переданы старинные дома
В Тольятти 45-летний мужчина погиб на пожаре
В Тольятти 45-летний мужчина погиб на пожаре
В центре Самары построят ЖК возле Линдовских казарм
В центре Самары построят ЖК возле Линдовских казарм
Минстрой изменил требования к сетям водоснабжения
Минстрой изменил требования к сетям водоснабжения
В Самаре прошел рейд по самокатчикам
В Самаре прошел рейд по самокатчикам
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с жителями региона
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с жителями региона
Все выплаты Отделения СФР по Самарской области в одной справке: новая функция на портале Госуслуг
Все выплаты Отделения СФР по Самарской области в одной справке: новая функция на портале Госуслуг
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.21
0.02
EUR 92
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский ВООПИиК запускает цикл бесплатных лекций
В апреле в СОУНБ пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке художницы Дарьи Емельяновой
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

На Средне-Садовой в Самаре водитель сбил 51-летнюю женщину

27 марта 2025 12:43
133
На Средне-Садовой в Самаре водитель сбил 51-летнюю женщину

26 марта на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека, 1 погиб.

В Советском районе Самары в 17:15 53-летний мужчина, управляя автомобилем Lada 2172 двигался по ул. Средне-Садовой со стороны ул. Физкультурной в направлении ул. Свободы. В пути следования на регулируемом перекрестке ул. Победы и ул. Средне-Садовая напротив дома 78 водитель не уступил дорогу и совершил наезд на 51-летнюю женщину. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти водитель вышел из автомобиля, а тот наехал на женщину
26 марта 2025, 11:40
В Тольятти водитель вышел из автомобиля, а тот наехал на женщину
ДТП произошло в жилой зоне.  Происшествия
399
По каждому факту правонарушителю назначены наказания в виде штрафов.
25 марта 2025, 16:24
Полицейские разыскали водителя, скрывшегося с места ДТП в Самаре
По каждому факту правонарушителю назначены наказания в виде штрафов. Общество
706
В Ставропольском районе в ДТП пострадали трое
25 марта 2025, 12:59
В Ставропольском районе в ДТП пострадали трое
Произошло столкновение грузового автомобиля Howo и легкового автомобиля Chevrolet Nivа. Происшествия
597
В центре внимания
На территории Самарской области установлен особый противопожарный режим
27 марта 2025  12:22
На территории Самарской области установлен особый противопожарный режим
149
В Самаре открыли для движения две дороги
27 марта 2025  10:03
В Самаре открыли для движения две дороги
230
Вячеслав Федорищев включен в состав Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
26 марта 2025  13:29
Вячеслав Федорищев включен в состав Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
526
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения
26 марта 2025  13:24
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения
737
В апреле вступит в силу новая структура администрации Самары
26 марта 2025  10:28
В апреле вступит в силу новая структура администрации Самары
396
Весь список