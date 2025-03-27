На Средне-Садовой в Самаре водитель сбил 51-летнюю женщину

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26 марта на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека, 1 погиб.

В Советском районе Самары в 17:15 53-летний мужчина, управляя автомобилем Lada 2172 двигался по ул. Средне-Садовой со стороны ул. Физкультурной в направлении ул. Свободы. В пути следования на регулируемом перекрестке ул. Победы и ул. Средне-Садовая напротив дома 78 водитель не уступил дорогу и совершил наезд на 51-летнюю женщину. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.