На спуске улицы Советской Армии в Волге утонул мужчина

17 июля в 15.32 водолазы отряда специального назначения приняли второй вызов на проведение водолазных поисков.
В Октябрьском районе на спуске улицы Советской Армии в реке Волга утонул мужчина 1978 года рождения.
Со слов очевидцев он заплыл за границу пляжа и пропал с поверхности воды.
С учетом ветра и течения границы предполагаемого района поисков значительно увеличились.
В 17.09 тело мужчины подняли с глубины восемь метров. Выяснением причин происшествия занимается полиция, сообщает пресс-служба ПСС СО.
Фото: пресс-служба ПСС СО