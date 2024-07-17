На спуске улицы Советской Армии в Волге утонул мужчина

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17 июля в 15.32 водолазы отряда специального назначения приняли второй вызов на проведение водолазных поисков.

В Октябрьском районе на спуске улицы Советской Армии в реке Волга утонул мужчина 1978 года рождения.

Со слов очевидцев он заплыл за границу пляжа и пропал с поверхности воды.

С учетом ветра и течения границы предполагаемого района поисков значительно увеличились.

В 17.09 тело мужчины подняли с глубины восемь метров. Выяснением причин происшествия занимается полиция, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО