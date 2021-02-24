На сгоревшем складе в Тольятти нашли тело 2-летнего ребенка

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В ночь на среду, 24 февраля, в Центральном районе Тольятти произошел смертельный пожар. В Тупиковом проезде сгорел склад.

— После того как пожарные потушили огонь, они нашли в помещении труп ребенка 2019 года рождения, — рассказал прокурор Центрального района Рамис Сабирзянов.

Что на складе делал 2-летний ребенок, еще предстоит установить следователям. Известно, что помещение использовали для предпринимательской деятельности, пишет 63.ру.

— Мы дадим оценку действиям бизнесмена, в том числе на предмет обоснованности привлечения к труду иностранных граждан, — сказал Рамис Сабирзянов.