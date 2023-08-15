На реке Сок утонула девушка, плывшая на сапе

70

14 августа водолазы Поисково-спасательного подразделения Красная Глинка проводили поиски на реке Сок около поселка Малая Царевщина. Там, днем ранее, пропала девушка 2005 года рождения. О происшествии сообщили очевидцы. Они увидели пустой сап борд, на котором каталась пропавшая.

Осмотр береговой линии результатов не дал. Поиски были осложнены тем, что очевидцы не смогли указать место где пропала девушка. В 08.00 водолазная группа приступила к осмотру подводной части акватории водоема. Поиски проводились по заявлению сотрудников полиции. В 11.53 водолаз обнаружил пропавшую на глубине 4 метров и доставил до берега. Причины, по которым случилась трагедия устанавливаются сотрудниками полиции, пишет ПСС по Самарской области.