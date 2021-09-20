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На реке Самара водолазы три часа вели поиски утонувшего рыбака 
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На реке Самара водолазы три часа вели поиски утонувшего рыбака 

20 сентября 2021 19:20
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Днем ранее бесхозную лодку с поплавковыми удочками около камышей заметили рыбаки.

20 сентября водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения проводили водолазные поиски пропавшего рыбака 1937 года рождения на реке Самара в затоне «Второй отстойник».

Вызов поступил от сотрудников полиции.

Днем ранее бесхозную лодку с поплавковыми удочками около камышей заметили рыбаки. Поверхностные поиски на акватории результатов не принесли.

Тогда было принято решение провести водолазные поиски пропавшего.

"В 09.30 к месту проведения водолазных спусков был направлен водолазный отряд. В месте проведения поисковых работ видимость  с фонарем составляла 0,5 метра. Рельеф дна имел перепад с 2 метров до 12. Спустя три часа поисков утонувшего обнаружили на значительном удалении от лодки и доставили до берега для передачи сотрудникам полиции.  В поисковых работах задействовано три водолаза и водолазный катер", - рассказали в пресс-службе ПСС СО.

 

Фото:    ПСС СО

 

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