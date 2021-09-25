На пожаре в центре Самары погибли две женщины

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В Самаре в пятницу, 24 сентября, оперативные службы выезжали на происшествие в центр города. На улице Галактионовской произошел пожар. На третьем этаже дома № 130 загорелась квартира. Погибли две женщины.

— Сообщение о пожаре поступило в 19:04. В 20:01 возгорание ликвидировали. Огонь распространился на площади 8 квадратных метров. Горели домашние вещи. Одна погибшая женщина была 1961 года рождения, вторая — 1967 года рождения, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

Для тушения пожара привлекли 40 человек и 14 единиц техники. Из дома эвакуировали 10 человек. Причину возгорания пока не установили, пишет 63.ру.