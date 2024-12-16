на пожаре в Самарской области погибли 500 цыплят

В Самарской области сгорела ферма, там погибли 500 цыплят, сообщает в понедельник, 16 декабря, МЧС России.
— В поселке Соковнинка в фермерском хозяйстве загорелись курятник и гараж. Живых цыплят не осталось. Пожар на 190 квадратах потушили 14 специалистов и 4 единицы техники МЧС России. Предварительно, все произошло из-за ветхой проводки, — рассказали представители ведомства.
МЧС России рекомендует:
установку и обслуживание проводки доверяйте только профессионалам;
используйте исправное электрооборудование;
приобретите огнетушитель, пишет 63.ру.