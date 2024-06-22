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На пожаре в Самарской области погиб ребенок

22 июня 2024 11:42
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На пожаре в Самарской области погиб ребенок

В субботу, 22 июня, пожарные-спасатели боролись с огнем в дачном поселке. ЧП произошло рано утром в СНТ Маяк в Сызранском районе. Там загорелся двухэтажный дачный дом. По данным пожарных, площадь дома — 100 квадратных метров.

— Сообщение о возгорании поступило в 06:12. На место выехали 16 пожарных. В 07:17 они ликвидировали открытое горение, — сообщили в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По информации источника, близкого к ситуации, на пожаре погиб мальчик 2010 года рождения, пишет 63.ру.

Фото: Источник: ГКУ Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям

Теги: Пожар

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