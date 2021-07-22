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На Первомайском спуске в Самаре утонул мужчина

22 июля 2021 13:51
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На Первомайском спуске в Самаре утонул мужчина

21 июля водолазы спасательного отряда Специального назначения в 08.30 приступили к проведению поисковых работы на реке Волга около Первомайского спуска по заявлению сотрудников полиции. Там, во время ночного купания, пропал мужчина 1977 года рождения. Обследование донной акватории длилось около двух часов. В 10.15 пропавшего мужчину водолаз обнаружил около бетонной дамбы и доставил до береговой линии. В ходе проведения спасательных работ задействовано три водолаза и спасательный катер, сообщает ПСС по Самарской области.

Теги: ПСС утонувшие ЧП на воде

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