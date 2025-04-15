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На острове Поджабный в Самарском районе объявлен карантин

15 апреля 2025 18:33
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На острове Поджабный в Самарском районе объявлен карантин

На острове Поджабный Самарского района введён карантин ввиду обнаруженного очага опасного заболевания. 11 апреля был опубликован приказ Комитета ветеринарии области № 183 о вводимых на территории региона ограничениях.

На острове по адресу ул. Дачная, дом №2А, был обнаружен очаг эпизоотии лейкоза, которым заражен крупный рогатый скот. Соответственно, признана неблагополучность территории, находящейся в радиусе одного километра от вышеуказанного очага.

Запрещения, наложенные ветеринарными властями, включают запрет вывоза животных за территорию, за исключением направления скота на убой в адрес специализированных предприятий. Ограничивается доступ посторонних лиц, за исключением работников ветеринарных служб и тех сотрудников, которые будут ликвидировать данный очаг. Запрещается собирать, обрабатывать, вывозить и использовать сперму, яйцеклетки и эмбрионы в целях осеменения. Кроме того, запрещается использование быков-производителей для случки. Запрещено собирать молоко от тех животных, которые больны или инфицированы, в общие ёмкости. У животных, являющихся продуцентами, запрещено брать кровь. Нельзя использовать больных животных и их детёнышей для целей воспроизводства и кормления телят. Не допускается совместное нахождение больных и здоровых животных при выпасе, содержании и доении.

Для людей данное заболевание не опасно, но при этом ввиду возможного содержания токсинов запрещается употреблять молоко от заражённых коров. Перед употреблением молоко требует кипячения, сообщает ГТРК "Самара".

Фото: pxhere.com

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