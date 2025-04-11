На Обводной в Волжском районе ночью горела фура

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11 апреля в 00:28 диспетчеру пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии - возгорании в движении автомобиля фуры Volvo - на 58 километре автодороги Р-229 "Обводная трасса Самары". На место происшествия были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№ 78, 128 Отряда № 46, а также бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции. На тушение пожара был подан 1 ствол «Б». В 01:00 пожар был локализован, в 01:10 – объявлена ликвидация открытого горения.

К счастью, пострадавших, травмированных нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"