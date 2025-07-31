На Нагорной в Самаре в конфликте с автомобилистом пострадал развозчик питьевой воды

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Ранее не судимому 31-летнему жителю Сергиевского района предъявлено обвинение.

Полицейские получили сообщение из больницы о госпитализации жителя Самары 1988 года рождения с травмой, полученной в бытовом конфликте. Установили, что инцидент произошёл на улице Нагорной, куда пострадавший, работающий развозчиком питьевой воды, приехал по служебной необходимости. Возле шлагбаума у него произошёл конфликт с водителем легкового автомобиля, который перегородил въезд на территорию государственного учреждения. При этом незнакомец нанёс несколько ударов по лицу пострадавшего и уехал. Спустя время мужчина из-за непрекращающегося кровотечения обратился за помощью в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции установили и опросили очевидцев произошедшего, изучили записи с камер видеонаблюдения, получили информацию об автомобиле, на котором передвигался злоумышленник. После чего задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого водитель легкового транспортного средства признал вину в совершении противоправного деяния. Он пояснил сотрудникам полиции, что приехал в больницу за справкой и остановился перед закрытым шлагбаумом. В этот момент за его автомобилем остановился фургон компании по доставке питьевой воды. Водитель-водовоз начал настойчиво сигналить, требуя освободить проезд и оскорбляя его. Не справившись с эмоциями, он несколько раз ударил ранее незнакомого мужчину, после чего уехал.

Эксперты установили, что противоправными действиями подозреваемого здоровью потерпевшего причинён тяжкий вред.

В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.