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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

На Московском шоссе в Самаре произошла массовая драка

2 мая 2025 17:05
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Следователи СКР устанавливают все обстоятельства и участники произошедшего.

По поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СКР СО Александра Воеводина возбуждено уголовное дело по публикации в сети Интернет по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В соцмедиа размещена информация  о том, что в ночь с 1 на 2 мая 2025 года на Московском шоссе произошла массовая драка. Произошедшее зафиксировано на видео.

В настяощее время следователи СКР устанавливают все обстоятельства и участники произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР Самара.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР Самара

Теги: Самара Уголовное дело

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