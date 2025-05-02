На Московском шоссе в Самаре произошла массовая драка

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По поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СКР СО Александра Воеводина возбуждено уголовное дело по публикации в сети Интернет по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).



В соцмедиа размещена информация о том, что в ночь с 1 на 2 мая 2025 года на Московском шоссе произошла массовая драка. Произошедшее зафиксировано на видео.



В настяощее время следователи СКР устанавливают все обстоятельства и участники произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР Самара.

Фото: пресс-служба СУ СКР Самара