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На Московском шоссе в Самаре иномарка насмерть сбила мотоциклиста

28 июля 2022 12:27
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На Московском шоссе в Самаре иномарка насмерть сбила мотоциклиста

27 июля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 3 человека и 1 погиб. 

Смертельное ДТП произошло в 01:30 в Октябрьском г. Самары. Водитель 1947 года рождения, управляя автомобилем " Chevrolet Cobalt ", двигался по Московскому шоссе  в направлении ул. Авроры. При совершении разворота, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с мотоциклом марки «Yamaha», под управлением водителя 1979 года рождения, который двигался в попутном направлении. Водитель мотоцикла скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель автомобиля "Шевроле Кобальт" доставлен в лечебное учреждение. 

Теги: ДТП

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