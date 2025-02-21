На Молодогвардейской в Самаре девушку сбила машина

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20 февраля на территории Самарской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали два человека.

Одно из ДТП произошло в 14:50 час. в Октябрьском районе города Самары. 35-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Cruze, двигался по улице Первомайская со стороны улицы Ново-Садовая в направлении улицы Молодогвардейской. В пути следования, возле дома 21 по улице Первомайская, не уступил дорогу девушке 2004 года рождения, которая пересекала проезжую часть улицы Молодогвардейская по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. Пешеход доставлена в медицинское учреждение.

Также Госавтоинспекция напоминает автолюбителям то, что в соответствии со статьей 12.18 КоАП РФ невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.

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