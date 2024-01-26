На месте смертельного ДТП в Красноярском районе работали спасатели 

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25 января спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области проводили спасательные работы на месте дорожно-транспортного происшествия в Красноярском районе.

Вызов оперативному дежурному поступил в 20.05. На 1051 километре трассы М-5 «Урал», около села Средняя Солонцовка столкнулись во встречном направлении движения легковой и грузовой автомобиль. В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм погиб, а автомобиль получил значительные повреждения кузова в районе моторного отсека.

Для деблокирования погибшего требовалась помощь спасателей. Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели извлекли водителя из салона аварийного автомобиля

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения безопасного скоростного режима при неблагоприятных погодных условиях. Будьте осторожны, берегите свою жизнь, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО