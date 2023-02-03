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На месте смертельного ДТП в Безенчукском районе работали спасатели

3 февраля 2023 14:19
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Там во встречном направлении столкнулись грузовой и легковой автомобили.

3 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие на 55 километре трассы Р-229 в Безенчукском районе. Во встречном направлении столкнулись грузовой и легковой автомобили.

В результате аварии водитель легкового автомобиля получил травмы не совместимые с жизнью. Для извлечения погибшего водителя из салона легкового автомобиля требовалась помощь спасателей.

На место происшествия для проведения спасательных работ был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области.

Для деблокирования погибшего спасатели использовали гидравлический инструмент. Были задействованы 6 спасателей и аварийно-спасательный автомобиль. Работы проводились совместно с сотрудниками МВД и МЧС, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

 

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