На месте смертельного ДТП в Безенчукском районе работали спасатели

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3 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие на 55 километре трассы Р-229 в Безенчукском районе. Во встречном направлении столкнулись грузовой и легковой автомобили.

В результате аварии водитель легкового автомобиля получил травмы не совместимые с жизнью. Для извлечения погибшего водителя из салона легкового автомобиля требовалась помощь спасателей.

На место происшествия для проведения спасательных работ был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области.

Для деблокирования погибшего спасатели использовали гидравлический инструмент. Были задействованы 6 спасателей и аварийно-спасательный автомобиль. Работы проводились совместно с сотрудниками МВД и МЧС, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО