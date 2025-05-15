На мэра Самары подали в суд из-за кафе на набережной

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В Арбитражный сд Самарской области постпиул иск от представителей ООО «Гарантия ПиК». Они пожаловались на мэра Самары Ивана Носкова и представителей Департамента управления имуществом (ДУИ) города.

«Истец просит признать действия главы городского округа Самара, администрации Самары и ДУИ об отказе ООО „Гарантия ПиК“ в подготовке распорядительного акта об изменении вида разрешенного земельного участка площадью 707 квадратных метров с „занимаемого 2-й очередью набережной реки Волги“ на вид разрешенного использования „Общественное питание“ — незаконным», — говорится в материалах дела, опубликованных на сайте арбитража. — «Обязать главу городского округа Самара, администрацию Самары и ДУИ повторно рассмотреть заявление ООО „Гарантия ПиК“ о подготовке распорядительного акта об изменении вида разрешенного использования земельного участка».

Участок, о котором говорится в иске, находится недалеко от пляжа Орловской набережной. По данным публичной кадастровой карты, здесь находится кафе «Отдых».

Иск к Иваноу Носкову и мэрии Самары поступил в арбитраж в конце апреля 2025 года. Ближайшее заседание планируют провести в конце мая.

Обжалование решений чиновников в судебном порядке — рядовая практика, в том числе и в Самарской области, пишет 63.ру.