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На Кубани девочку засыпало землей из самосвала

5 марта 2021 13:38
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На Кубани девочку засыпало землей из самосвала

КамАЗ в одной из кубанских станиц засыпал девочку выгружаемой землёй, по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

"Согласно полученным данным, вечером 2 марта 2021 года 40-летний мужчина на автомобиле КамАЗ осуществлял доставку перегноя в частный двор на улице Садовой в станице Старомышастовской. Во время выгрузки во дворе рядом с грузовиком гуляла 5-летняя дочь хозяина дома, на которую упала выгружаемая земляная смесь. Через непродолжительное время родители обнаружили пропажу ребенка. В ходе самостоятельных поисков родственники обнаружили тело ребенка без признаков жизни под завалом земляной смеси.... Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет РИА Новости.

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