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На Камчатке из-за землетрясения закрылась сеть природных парков

30 июля 2025 10:59
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На Камчатке из-за землетрясения закрылась сеть природных парков

На Камчатке временно закрылись туристические маршруты сети природных парков "Вулканы Камчатки". Это связано с повышенной сейсмической активностью.

Как сообщили в учреждении, решение принято для обеспечения безопасности посетителей на основании рекомендаций вулканологов.

"Объекты в Южно-Камчатском природном парке будут закрыты для посетителей пять дней. Речь идет о вулкане Горелый и его пещерах, каньоне Опасный, подножии вулкана Мутновский. Прогнозируется риск камнепадов, возрастающий в условиях сейсмической нестабильности", – уточнили в сети природных парков.

Туристов просят воздержаться от посещения вулканов Авачинский и Козельский, а также экструзии Верблюд, сообщает ТАСС.

Фото pxhere.com

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