Мужчины опережают женщин по числу несчастных случаев

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«Согласие» сравнило данные по обращениям страхователей с травмами и болезнями за 9 месяцев 2023 и 2024 года.

Мужчины продолжают преобладать в статистике инцидентов, связанных с получением травм в результате несчастных случаев – по итогам 9 месяцев 2024 года их количество составило 64 % от общего числа инцидентов, что на 1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистики, представленной специалистами страховой компании «Согласие».

При этом самым травматичным возрастом для представителей обоих полов стал период с 11 до 20 лет – на него приходится наибольший процент обращений в обоих рассматриваемых периодах, составивший 35,9 % в 2024 году, что на 4 % больше, чем в аналогичный период 2023 г.

Также наиболее частыми причинами обращения в страховую компанию остались различные повреждения рук (25 %) и ног (23 %). В «Согласии» отметили, что по итогам девяти месяцев 2023 года в статистике преобладали травмы ног.

Причинами, с которыми обращаются застрахованные, обычно становятся переломы, ушибы и растяжения. При это на переломы рук приходится более 70 % случаев, а на переломы ног – более 40 %.

Чуть меньше обращений зафиксировано в связи с травмами пальцев верхних и нижних конечностей – преимущественно это переломы. Не менее часто обращались с различными травмами головы, среди которых: ушибы головы (39 %), переломы носа (23 %) и сотрясения головного мозга – 20 %.