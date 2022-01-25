Мужчина залез на верхушку Крымского моста в Москве и угрожал покончить с собой 

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Мужчина залез на ферму Крымского моста в Москве и угрожает покончить с собой, сообщает ТАСС.

Спасатели и полицейские ведут переговоры с мужчиной по телефону, спускаться он отказывается, но никаких требований не выдвигает. На место прибыли психологи, которые с помощью пожарной автолестницы поднялись к нему.

На внешней стороне Садового кольца на подъезде к мосту образовался серьезный затор. Он тянется почти с Нового Арбата. Также пробка появилась на пересечении Садового и Пречистенки. На внутренней стороне на самом мосту движение затруднено.

С третьего раза женщина-полицейский, которая до этого уже беседовала с ним, и спасатель уговорили мужчину ступить в люльку автолестницы. После возмутителя спокойствия спустили вниз и усадили в машину полиции, сообщили "Известия".

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС