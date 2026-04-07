Мошенники хотели получить от жительницы Самары 2 млн рублей

УФСБ России по Самарской области в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность жителей г. Самары Казас и Комарчева, причастных к мошенничеству в особо крупном размере.

Установлено, что указанные лица намеревались получить от жительницы г. Самары денежные средства в размере 2 млн рублей, которые в дальнейшем обязались передать в качестве взятки неустановленным сотрудникам правоохранительных органов за непривлечение последней к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В феврале 2025 года подозреваемые задержаны сотрудниками УФСБ России по Самарской области с поличным при получении денежных средств.

В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанные не намеривались и не имели возможности выполнить взятые на себя обязательства согласно раннее достигнутым договоренностям, а указанные денежные средства планировали присвоить себе и распорядиться ими по своему усмотрению. Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Решением Октябрьского районного суда г. Самары Казас и Комарчев признаны виновными в инкриминируемом преступлении. Оба фигуранта приговорены судом к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

В результате рассмотрения апелляционной жалобы решением Самарского областного суда приговор первой инстанции оставлен без изменений и вступил в законную силу.