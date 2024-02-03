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Молодой водитель в Самаре врезался в столб

3 февраля 2024 13:46
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Молодой водитель в Самаре врезался в столб

2 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в котором пострадали 10 человек. 

Одно из ДТП произошло в 02-00 час. в Промышленном районе Самары. 26-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21074, двигался по ул. Московское шоссе в условиях снегопада. В пути следования возле дома № 83 не обеспечил возможность постоянного контроля за движением своего транспортного средства и допустил наезд на препятствие в виде опоры, расположенной справа по ходу движения. С места ДТП водитель госпитализирован.

Теги: ДТП

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