Молодой водитель в Самаре врезался в столб

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2 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в котором пострадали 10 человек.

Одно из ДТП произошло в 02-00 час. в Промышленном районе Самары. 26-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21074, двигался по ул. Московское шоссе в условиях снегопада. В пути следования возле дома № 83 не обеспечил возможность постоянного контроля за движением своего транспортного средства и допустил наезд на препятствие в виде опоры, расположенной справа по ходу движения. С места ДТП водитель госпитализирован.