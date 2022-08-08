Молодой сызранец взял вредит, испугался родителей и сообщил в полицию о мошенниках

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от 23-летнего местного жителя о том, что на его имя интернет-мошенники оформили кредит в микрозаймовой организации на сумму 9 000 рублей. Мужчина пояснил, что финансовая организация требует с него возмещения долга с процентами по кредиту, которого он якобы не оформлял.

При обращении в полицию пострадавший в установленном законом порядке был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления, но молодого человека это не остановило.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили все обстоятельства произошедшего. Полицейские запросили финансовые документы, которые подтвердили, что на принадлежащую пострадавшему банковскую карту были перечислены 9 тысяч рублей, а для подтверждения перевода он вводил код из смс, присланного на его мобильный.

Кроме того, оперативники изъяли и просмотрели видео с камер видеонаблюдения одного из банков. На кадрах видно, как «потерпевший» в день оформления кредита со своей карты снимает посредством банкомата сумму эквивалентную сумме микрозайма.

В ходе опроса сызранец признался, что лично оформил на сайте микрозайм, а потом решил заявить в полицию о том, что это сделали мошенники. Он побоялся, что родители не одобрили бы такую финансовую операцию.

В отношении ранее не судимого, официально не трудоустроенного, местного жителя 1999 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» возбуждено уголовное дело.