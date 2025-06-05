Молодой сызранец потратил деньги и, опасаясь родственников, сделал ложный донос

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В полицию за помощью обратился 22-летний житель Сызранского района. Молодой человек сообщил, что неустановленное лицо использовало его личные данные для оформления займа в микрофинансовой организации на сумму более 7 тысяч рублей. При обращении в полицию заявителя в установленном законом порядке предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Сотрудники полиции изучили выписку по его расчетному счету, другие банковские документы, а также предоставленные им документы из микрофинансовой организации и обнаружили расхождения в его показаниях.

Оперуполномоченные уголовного розыска дополнительно опросили потерпевшего, обратили его внимание на противоречия, и под тяжестью неопровержимых доказательств он признался, что самостоятельно оформил микрозайм дистанционно через Интернет. По словам подозреваемого, он сообщил ложные сведения полиции, потому что не хотел расстраивать бабушку, которая увидела письма от банка с требованием погасить задолженность.

Полицейские восстановили картину произошедшего. По данным следствия, молодой человек, увидев рекламу микрофинансовой организации, указал на её сайте свои паспортные данные, номер телефона, реквизиты банковской карты, а также загрузил фотографию с паспортом в руках. Получив перевод на карту указанную сумму, он потратил её на личные нужды. Не выполнив условия кредитного договора и получив требование о погашении долга, он решил скрыть факт оформления займа от родственников, сообщив в полицию о вымышленном преступлении.

Уголоаное дело направлено в суд для принятия решения по существу.