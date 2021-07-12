Молодая автомобилистка в Волжском районе съехала в кювет, пострадал ребенок

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11 июля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 00:05 в Волжском районе. Девушка 1992 года рождения, находясь в состоянии опьянения, двигалась на автомобиле «Lada Kalina» по автодороге "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" со стороны г. Самара в направлении с. Воскресенка. В пути следования, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехала на правую обочину и допустила съезд в кювет. В результате ДТП пострадавшего несовершеннолетнего пассажира, 2011 года рождения, госпитализировали, а девушке-водителю было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.