Минздрав Казахстана сообщил о 28 выживших в авиакатастрофе в Актау

164

При падении самолета авиакомпании AZAL, летевшего из Баку в Грозный, близ города Актау в Казахстане выжили 28 человек, они доставлены в больницы. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба минздрава республики, пишут "Известия".

«По предварительным оперативным данным, 28 человек доставлены в медицинские учреждения, состояния разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в больницах области», — говорится в сообщении министерства.

Там добавили, что на место происшествия направлены 23 бригады скорой помощи. МЧС Казахстана добавило в своем Telegram-канале, что среди выживших двое детей.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление, создающее правительственную комиссию по расследованию причин падения самолета.

Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау ранее в этот день. После падения судно загорелось. На место аварии были направлены 52 специалиста и 11 единиц техники. В командном центре ведомства был сформирован оперативный штаб.