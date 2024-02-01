Минцифры начало расследование из-за инцидента со сбоем работы домена ".ru"

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Минцифры ведет расследование инцидента, связанного со сбоем работы домена ".ru", который произошел во вторник, об этом журналистам заявил глава министерства Максут Шадаев на площадке форума Digital Almaty 2024.

"Минцифры ведет разбирательство, закончим — обязательно "опубличим" результаты технического разбора этой ситуации", — сказал Шадаев.

Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны ".ru" в России, жалобы фиксировал сервис Downradar. Сбой начался около 19:30 по московскому времени. Больше всего жалоб поступало от жителей Москвы и Московской области, пишет РИА Новости.

В Минцифры комментировали это так, что возникла техническая проблема, затронувшая доменную зону ".ru", и она была связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC.

DNSSEC — это набор расширений протокола DNS (службы доменных имен, domain name system), благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных в интернете.

Около 22:20 мск в Координационном центре доменов сообщили, что техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC и вызвавшая недоступность сайтов в зоне ".ru", устранена.