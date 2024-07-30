МЧС СО: сводкa происшествий за недeлю

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С 22 по 29 июля на территории Самарской области произошло 110 техногенных пожаров. Погиб 1 человек.

23 июля поступило сообщение о пожаре на улице Школьной в Красноглинском районе города Самары. На базе отдыха горел домик на площади 15 квадратных метров. К сожалению, на пожаре погибла женщина 1983 года рождения.

Для тушения возгорания привлекались 13 человек и 3 единицы техники.

Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электропроводки.

На территории области произошло 4 лесных пожара на общей площади более 5 тысяч квадратных метров и 22 пожара на общей площади менее 1 гектара, произошедших в результате неконтролируемого пала сухой травы. Все пожары были оперативно ликвидированы.

На водных объектах области зарегистрировано 2 происшествия, погибло 2 мужчин 1979 и 2004 г.р.

Оба несчастных случая произошли на Волге в Октябрьском районе Самары.

За указанный период произошел 1 случай нарушения условий жизнеобеспечения населения, связанный с отключением холодного водоснабжения потребителей в Красноглинском районе города Самара. Технологический инцидент был устранен в течение 12 часов.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает основные правила безопасности:

- выезжая на отдых к водоему, соблюдайте правила безопасного поведения. Купайтесь только на благоустроенных пляжах, оборудованных спасательными станциями и постами;

- не ныряйте в незнакомых местах, так как под водой могут находиться опасные предметы;

- не оставляйте детей без присмотра;

- не купайтесь на водоемах в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко от берега - рассчитывайте силы на обратный путь;

- старайтесь не находиться в воде слишком долго, чтобы избежать переохлаждения.

- будьте осторожны с огнем, следите за состоянием электроприборов и электропроводки, доверяйте их ремонт только профессионалам;

- установите в жилье автономный пожарный извещатель. В случае возгорания он предупредит об опасности громким сигналом.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО