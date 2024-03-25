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МЧС: последствия пожара в "Крокусе" после теракта полностью ликвидированы

25 марта 2024 21:43
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МЧС: последствия пожара в "Крокусе" после теракта полностью ликвидированы

Последствия пожара в Crocus City Hall полностью ликвидированы, заявили в подмосковном главке МЧС России.

Работы на месте пожара спасатели завершили 25 марта в 18 часов 40 минут. Спасатели МЧС провели разбор завалов на месте обрушения крыши комплекса. Наиболее сложным участком был разбор завалов на балконе зрительного зал. Завалы обследовали кинологи с собаками. В работе принимали участие 150 человек и 30 единиц спасательной техники.

В Crocus City Hall 22 марта произошел теракт. Неизвестные с оружием в камуфляже расстреливали людей из автоматического оружия, а затем подожгли концертный зал. Жертвами теракта стали 137 человек, в том числе трое детей. Пострадали еще 182 человека, пишет Смотрим.

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