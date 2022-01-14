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Мать из Сызрани оставила 5-летнюю дочь в опасности

14 января 2022 11:41
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мать из Сызрани оставила 5-летнюю дочь в опасности

В отдел полиции № 34 МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от медицинских работников о том, что жизнь 5-летней юной жительницы может быть в опасности из-за того, что ребенок не получает необходимые ей лекарственные препараты.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних прибыли по адресу, где проживает ребенок со своей 38-летней матерью. Полицейские пообщалась с соседями, провели осмотр жилищных условий ребенка, а также опросили медицинских работников.

Как выяснили сотрудники полиции, девочка родилась с хроническим заболеванием и вынуждена регулярно, два раза в день принимать лекарственные препараты в течение всей жизни. Женщина с июля по сентябрь 2021 года не являлась в клинический центр для получения необходимых препаратов и не обеспечивала лечение ребенка. Кроме того, даже получив лекарства, в течение десяти дней женщина не контролировала их приём, поставив тем самым жизнь и здоровье ребёнка под угрозу.

Собранные сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних материалы явились достаточным основанием для возбуждения уголовного дела.

Отделением дознания по расследованию преступлений совершенных на территории Сызранского района ОП №34 ОД МУ МВД России "Сызранское" в отношении 38-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности». В настоящее время ситуация находится на контроле сотрудников по делам несовершеннолетних. Необходимые медицинские препараты женщина получила в медицинском учреждении и обеспечила лечение ребенка.

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