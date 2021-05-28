Машина в кювете: авария произошла в Кинельском районе

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27 мая на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 18:45 в Кинельском районе. Водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина», двигался по автодороге «Самара-Бугуруслан» со стороны г. Самара в направлении г. Бугуруслан. Он не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил съезд в левый кювет по ходу движения автомобиля, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадал водитель транспортного средства, он был госпитализирован, сообщает облМВД.