Машина в кювете: авария произошла в Кинельском районе

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре 37 заболевших.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
На создание достойных и перспективных условий для молодежи направлены партийные проекты, инициативы и Стратегия лидерства губернатора и «Единой России».
Самарские выпускники: «Я не вижу смысла уезжать куда-то, здесь достаточно возможностей для нас»
Награды и благодарственные письма пожарные получили за мужество и профессионализм проявленные при тушении пожара, произошедшего в Самаре.
Самарских пожарных наградили за самоотверженность
Летом подрядная организация приступит к выполнению основных работ проекта и уже осенью этого года жители дома  смогут проводить время в обновленном дворе.
«Территория добрососедства»: в Сызрани приступили к подготовке двора к масштабному благоустройству
Журналистов и блогеров познакомят с уникальными туристическими маршрутами, во всей красе демонстрирующими природное и культурное богатство СО.
В Самаре состоялась презентация третьего этапа проекта «Поехали!» 
Участники круглого стола обсудили состояние и причины детского травматизма на железной дороге; подвели итоги совместных мероприятий.
КбшЖД: состоялся межрегиональный круглый стол по профилактике детского травматизма
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области ожидаются грозы, ливни, шквалистое усиление ветра
На старт одновременно выйдут 120 тысяч участников, вне зависимости от часовых поясов, из них 2400 человек - в Самаре.
ПСБ поддержит V всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», который состоится 30 мая
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.46
-0.01
EUR 89.66
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В региональном центре «Мой бизнес» обсудили вопросы подготовки специалистов в сфере высоких технологий
Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Машина в кювете: авария произошла в Кинельском районе

28 мая 2021 13:49
114
Машина в кювете: авария произошла в Кинельском районе

27 мая на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в 18:45 в Кинельском районе. Водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина», двигался по автодороге «Самара-Бугуруслан» со стороны г. Самара в направлении г. Бугуруслан. Он не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил съезд в левый кювет по ходу движения автомобиля, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадал водитель транспортного средства,  он был госпитализирован, сообщает облМВД.

Теги: ДТП ювет

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти автомобилистка сбила мотоциклиста
27 мая 2021, 12:49
В Тольятти автомобилистка сбила мотоциклиста
Он двигался в прямом встречном направлении. Происшествия
295
В Тольятти на пешеходном переходе сбил мужчину
26 мая 2021, 11:17
В Тольятти на пешеходном переходе сбил мужчину
Пострадавший попал в больницу. Происшествия
410
В Самаре иномарка Порше врезалась в световую опору
25 мая 2021, 11:18
В Самаре иномарка Порше врезалась в световую опору
Пострадала девушка - водитель другой машины. Происшествия
441
В центре внимания
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
28 мая 2021  13:12
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
Общество
148
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
28 мая 2021  10:58
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
Транспорт
169
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
28 мая 2021  10:22
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
Транспорт
174
27 мая 2021  15:53
Дмитрий Азаров поставил задачу выработать план дополнительных действий для безопасности школ
Политика
483
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
27 мая 2021  13:34
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
Политика
519
Весь список