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Маршрутный автобус протаранил 4 автомобиля на ул. Георгия Димитрова в Самаре

26 января 2025 22:30
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Пассажирка автобуса - 73-летняя женщина - самостоятельно обратилась в медицинское учреждение.

ДТП произошло вечером в воскресенье, 26 января. Подробности рассказали в региональной полиции.

В 17:00 56-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ двигался по улице Георгия Димитрова от Московского шоссе в сторону улицы Стара-Загора. Около дома Nº 14 он не уследил за движением транспортного средства и протаранил припаркованные Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai, Renault Duster и Chevrolet Malibu.

Пассажирка автобуса - 73-летняя женщина - самостоятельно обратилась в медицинское учреждение. Врачи назначили ей стационарное лечение.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, сообщает sovainfo.ru.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: ДТП Самара

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