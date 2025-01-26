Маршрутный автобус протаранил 4 автомобиля на ул. Георгия Димитрова в Самаре

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ДТП произошло вечером в воскресенье, 26 января. Подробности рассказали в региональной полиции.

В 17:00 56-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ двигался по улице Георгия Димитрова от Московского шоссе в сторону улицы Стара-Загора. Около дома Nº 14 он не уследил за движением транспортного средства и протаранил припаркованные Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai, Renault Duster и Chevrolet Malibu.

Пассажирка автобуса - 73-летняя женщина - самостоятельно обратилась в медицинское учреждение. Врачи назначили ей стационарное лечение.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, сообщает sovainfo.ru.

Фото: ГУ МВД СО