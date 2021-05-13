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Малыш самовольно ушел из частного детского сада в Москве

13 мая 2021 23:26
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Местные жители обратили внимание на ребенка, находящегося на улице без присмотра взрослых.

Следователи организовали проверку частного детского сада в Москве, который самовольно покинул малолетний ребенок, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, передает РИА Новости.

По ее словам, 13 мая мальчик 2018 года рождения, находясь под присмотром в частном детском саду по улице Митинской, самовольно покинул территорию учреждения. Местные жители обратили внимание на ребенка, находящегося на улице без присмотра взрослых, и обратились в правоохранительные органы.

"Организована доследственная проверка", - сказала Иванова.

Сейчас ребенок находится с родителями, его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавила она

 

Фото: соцсети

Теги: детсад ушел малыш

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