Малыш самовольно ушел из частного детского сада в Москве

97

Следователи организовали проверку частного детского сада в Москве, который самовольно покинул малолетний ребенок, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, передает РИА Новости.

По ее словам, 13 мая мальчик 2018 года рождения, находясь под присмотром в частном детском саду по улице Митинской, самовольно покинул территорию учреждения. Местные жители обратили внимание на ребенка, находящегося на улице без присмотра взрослых, и обратились в правоохранительные органы.

"Организована доследственная проверка", - сказала Иванова.

Сейчас ребенок находится с родителями, его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавила она

Фото: соцсети