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Предварительная причина пожара – поджог.
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Ликвидирован лесной пожар в Центральном районе Тольятти

14 июля 2021 17:28
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Предварительная причина пожара – поджог.

10 июля в оперативную дежурную смену поступило сообщение о лесном пожаре в 17 квартале Тольяттинского городского лесничества в Центральном районе Тольятти. Погибших и пострадавших нет.

14 июля на месте лесного пожара в Центральном районе Тольятти объявлена полная ликвидация. Площадь пройденная огнем составила 152,6 га. 

Всего к ликвидации пожара привлекались 492 человека и 156 единиц техники. Дополнительно привлекались самолет БЕ-200(ЧС) ФГБУ «Южный авиационно-спасательный центр МЧС России», вертолет Ми-8 с ВСУ-5 ФГБУ «Жуковский авиационно-спасательный центр МЧС России», личный состав ФГКУ «Волжский спасательный центр МЧС России», пожарный корабль «Смелый» Главного управления МЧС России по Самарской области.

Предварительная причина пожара – поджог.

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01» (со стационарного телефона) или «101» (с сотового телефона).

 

Фото:   облМЧС

 

Теги: лесной пожар ликвидирован Тольятти

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