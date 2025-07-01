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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Лев, напавший на владельца парка "Тайган", останется в прайде

1 июля 2025 09:50
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Лев, напавший на владельца парка "Тайган", останется в прайде

Напавший на основателя сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова лев останется в прайде.

Как пояснила официальный представитель парка Татьяна Алексагина, несмотря на происшествие, Зубков лично распорядился не изолировать животное. Лев продолжит жить в саванне парка вместе с другими хищниками.

Напомним, что нападение произошло 22 июня из-за резкого звука закрывающейся двери. Зубков получил множественные травмы, но жизненно важные органы не пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении охраны труда.

"Тайган" — крупнейший в Европе парк львов, где свободно обитают около 60 львов и 50 тигров. Территория парка занимает 32 гектара, пишет Смотрим. 

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