Крупный пожар в многоэтажном офисном здании в подмосковном Фрязино

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Крупный пожар произошел 24 июня в многоэтажном офисном здании в подмосковном Фрязино. Огонь быстро распространился по помещению, охватив несколько этажей. Есть погибшие и пострадавшие, пишут "Известия".

Пожар произошел в восьмиэтажном здании, расположенном по адресу: Заводской проезд, дом 2. Информация о возгорании поступила в 14:39.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление на пятом этаже. Затем огонь охватил четыре верхних этажа здания.

Пожару присвоили третий ранг сложности. В настоящее время его площадь составляет 5 тыс. кв. м.

В ликвидации возгорания участвуют более 130 специалистов и 50 единиц техники. К тушению также подключились два вертолета Ка-32. Работу осложняют высокая температура и плотное задымление.

Во время тушения внутри полыхающего здания произошел взрыв. Предположительно, взорвались газовые баллоны. Это привело к обрушению перекрытий.

Ранее сообщалось, что здание принадлежит НИИ «Платан», однако позднее эту информацию опровергли в «Росэлектронике», куда входит НИИ. Там заявили, что с середины 1990-х годов здание находится в частной собственности и не имеет отношения к учреждению.

На момент возгорания в здании находились девять человек, предположительно, восемь из них погибли. Пожарные смогли спасти одного человека, его вывели по лестничным маршам.

В Сети появились кадры, на которых видно, как люди выпрыгивают из окон горящей многоэтажки. При попытке спасись из окна выпрыгнули двое мужчин — они погибли.

Со слов одного из очевидцев, дым практически валил из всех окон. На 7-м этаже оказались заблокированы люди, они выбили окна, чтобы дышать, у них не было никакой возможности выбраться вниз.

За медпомощью из-за отравления продуктами горения также обратились двое пожарных. Угрозы для их жизни нет.

На месте возгорания работают 16 бригад скорой помощи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что один из пострадавших, 34-летний мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ. Он также рассказал, что помещения в здании арендовали 30 компаний — на момент пожара у двух организаций там были сотрудники.

Глава региона сейчас находится на месте пожара во Фрязино. Здесь же работают следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС, которые продолжают локализовывать пожар.

По факту гибели двоих человек возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Прокуратура Подмосковья устанавливает все причины и обстоятельства случившегося.