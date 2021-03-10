Косули гибнут на дорогах Самарской области

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В Самарской области в период с 1 по 8 марта выявили 6 административных нарушений закона в области охоты. По ним уже завели соответствующие дела в отношении нарушителей.

Как сообщили в областном департаменте рыболовства, за данный период отмечено 4 факта нарушения ресурсов охоты. Так, три косули погибли в дорожных авариях и одну куропатку незаконно убили браконьеры. Права на охоту лишился один мужчина, согласно судебному постановлению.

В качестве компенсации причиненного ущерба за прошедшую неделю в бюджет департамента поступило 83 000 рублей, а с начала 2021 года - 353 000 рублей. Всего же с января 2021 года выявлено уже 116 нарушений, а 2 гражданам запретили ходить на охоту.

Ранее сообщалось об одном дорожном происшествии, где насмерть сбили косулю. Это произошло на территории национального парка «Самарская лука». Животное скончалось на месте. Трагический случай произошёл ещё 4 февраля на участке дороги М5 Урал – Яблоневый овраг, пишет ГТРК Самара.

Фото: pixabay.com