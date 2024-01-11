Конфликт трех сестер: судебные приставы помогли самарчанке вселиться в отцовский дом

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В Октябрьском районе г. Самары жилищный вопрос решился в пользу женщины, чьи сестры пожелали не делить наследство после смерти отца. Судебные приставы обязали жильцов передать ключи сестре от дома, доля в котором принадлежит ей по закону.

В отделении судебных приставов Октябрьского района г. Самары на исполнение поступили исполнительные листы. Собственницы долей в доме отказывались пускать сестру в их общее жилье и планировали продать объект недвижимости. Рассмотрев материалы дела, суд обязал женщин не чинить препятствий в проживании гражданки и передать законной наследнице ключи от квартиры.

Судебные приставы уведомили жильцов дома о возбуждении исполнительных производств, предупредив о возможных последствиях в виде штрафных санкций за неисполнение требований исполнительных документов. Должницы продолжали стоять на своем и не впускали в дом сестру, объясняя это тем, что у последней в собственности есть и другие объекты недвижимости. В отношении жительниц г. Самары были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей с каждой. Кроме того, их ограничили в праве выезда за пределы страны.

Данные меры побудили гражданок поступить по совести и передать ключи от дома сестре. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.