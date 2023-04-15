Конфликт с ножом на Победе в Самаре: поиск очевидцев

49

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают личность мужчины с видеозаписи, на которой зафиксирован конфликт между ним и женщиной напротив д.9 по ул. Победы г. Самара. Сообщений из медучреждений не поступало. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Если вы стали жертвой или очевидцем преступления, а также если вы узнали лиц на видеозаписи, незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть ближайшего отделения полиции, на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22; 8(846) 278-22-23 (102– с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи).