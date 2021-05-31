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Кинельский сосед переделал скат крыши после вмешательства судебных приставов

31 мая 2021 11:35
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Кинельский сосед переделал скат крыши после вмешательства судебных приставов

Жительница Кинельского района обратилась в суд с жалобой на соседа, который построил гараж так, что все осадки с его крыши, оказывались на ее участке. 

Сосед жительницы Кинельского района построил на своем земельном участке гараж, скат крыши которого имел уклон в сторону ее земельного участка. В результате все осадки с соседской крыши оказывались на участке женщины, делая его чрезмерно увлажненным. Суд вынес решение об обязании соседа истицы переделать крышу гаража. В отделении судебных приставов Кинельского района Самарской области возбуждено соответствующее исполнительное производство. 

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должника постановление об ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации. Мужчину об ограничении уведомили. 

Перед началом отпускного сезона житель Кинельского района решил не числиться в рядах должников и требования исполнил. Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области осуществили выезд по месту совершения исполнительных действий и установили, что решение суда исполнено в полном объеме. Крыша гаража переделана.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: незаконные строения судебные приставы

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