Каждый восьмой россиянин сталкивался со взломом соцсетей

12% россиян сталкивались с попыткой взлома аккаунта в соцсетях, а 10% — личной или корпоративной почты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Контур.Эгидой" и Staffcop.

Согласно исследованию, 9% граждан пострадали от мошенников, маскировавших сайт под интернет-магазин или службу доставки, а 8% сталкивались с потерей устройства с данными.

"Только 10% респондентов заявили, что никогда не сталкивались с цифровыми угрозами", — говорится в исследовании.

Самыми распространенными киберинцидентами названы мошеннические звонки, вирусы, вредоносные программы, фишинговые письма и мошенничество в мессенджерах, пишет Смотрим.