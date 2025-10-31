К ответственности привлекли директора Самарского речпорта

131

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в соцсетях опубликовано видео, как судно садится на мель недалеко от речного берега. Надзорники уже установили, когда и где это было. «В июле 2025 года экипаж теплохода «Волгарь-3», принадлежащего ПАО «Самарский речной порт», в акватории реки Волги нарушил правила судовождения и в районе населенного пункта Зольное допустил посадку на мель буксируемой баржи, груженной речным песком», — сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Как считают прокуроры, капитан судна нарушил законодательство – он не проинформировал контролирующие органы о происшествии. В итоге судно самостоятельно было снято экипажем с мели и продолжило путь по маршруту следования.

Хоть все и закончилось благополучно, но Куйбышевский транспортный прокурор все равно внес представление директору организации-судовладельца.

С экипажем судна проведена работа по исключению впредь таких ЧП, виновники привлечены к ответственности, пишет Обоз-Инфо