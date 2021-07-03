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Известная журналистка из Ставрополья погибла в горах Кабардино-Балкарии

3 июля 2021 20:46
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Ее автомобиль сорвался с подъемника в ущелье Адыр-Суу.

Погибшей при срыве автомобиля с подъемника в горах Кабардино-Балкарии (КБР) оказалась известная журналистка из Ставрополья Наталья Мхоян. Об этом сообщили в субботу ТАСС в Союзе журналистов края.

"Она работала в различных федеральных и региональных СМИ. В ущелье она ездила снимать сюжет", - отметил собеседник агентства.

Ранее в субботу в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в ущелье Адыр-Суу с подъемника сорвался автомобиль.

"Следственным отделом по Эльбрусскому району СУ СК РФ по КБР проводится доследственная проверка по факту гибели туристки в ущелье Адыр-Суу. Согласно материалам проверки, 3 июля 2021 года, примерно в 10 часов, в ущелье Адыр-Суу на машине приехали двое туристов из Ставропольского края. Девушка-водитель заехала на автоподъемник, выпустив пассажира, после чего начался подъем припаркованного на платформе автомобиля. Согласно объяснениям очевидцев, на середине подъема машина пришла в движение и упала с платформы", - говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

Девушка погибла на месте происшествия. "Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, изъяты видеозаписи с камер наблюдения, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшей", - добавили в СК.

 

Фото:   Валерий Матыцин/ТАСС

Теги: Кабардино-Балкария погибла журналистка

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