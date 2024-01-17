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Из-за непогоды самолеты вместо Казани садились в Самаре

17 января 2024 12:51
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Из-за непогоды самолеты вместо Казани садились в Самаре

Авиационный коллапс в аэропорту Казани случился в ночь с 16 на 17 января. Об этом сообщает пресс-служба аэродрома. 

Из-за сильного ветра с порывами до 20 м/с и видимости менее 2 тыс. метров самолеты, летевшие в столицу Татарстана, перенаправили в другие регионы.

Непогода поломала планы путешествий пассажиров, летевших из Уфы, Москвы, Шарджи, Санкт-Петербурга, Дубая и Новокузнецка.

«На данный момент посадка и вылет бортов в аэропорту «Казань» осуществляется по фактической погоде. Решение принимает командир экипажа», — объясняют в пресс-службе.

По информации Приволжской транспортной прокуратуры, в качестве запасных аэродромов использовался аэропорт «Курумоч» в Самаре, также воздушные суда направлялись в Екатеринбург и Уфу.

По данным онлайн-табло самарского аэропорта, временное пристанище в регионе нашли минимум два авиалайнера. Один из них летел в Казань из Москвы, другой из Санкт-Петербурга. Пассажиры самолетов ждали своего рейса с ночи. Борт Nordwind из Москвы сел в Самаре в 01:30. Отправка к месту назначения запланирована на 14:10. Самолет «России» сел в 03:20. В 11:45 он все же отправился в Казань, пишет Обоз.инфо.

Фото: Дильдина Светлана

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