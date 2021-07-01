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Из-за долгов по налогам организация может лишиться здания ТЦ в Самаре

1 июля 2021 09:21
319
Из-за долгов по налогам организация может лишиться здания ТЦ в Самаре

Судебные приставы-исполнители г. Самары составили акт описи и ареста здания торгового центра в Промышленном районе. Собственник задолжал по налогам более 23 млн рублей. 

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре на исполнении находится сводное исполнительное производство о взыскании налогов с должника-организации. Сумма задолженности по  исполнительному производству составляет более 23 млн рублей. Судебным приставом должник предупрежден о применении в отношении него мер принудительного характера в соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Однако задолженность по налогам организация не оплатила.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем установлено, что в собственности у должника имеется здание, в котором функционирует торговый центр. Сотрудниками Службы совершен выход по месту нахождения имущества должника-организации. В ходе исполнительных действий судебным приставом составлен акт описи и ареста здания торгового центра. 

У должника-организации есть 10 дней на погашение задолженности по налогам. В случае, если организация долг не оплатит, то арестованное здание будет оценено и выставлено на торги. Вырученные денежные средства перечислят в счет погашения задолженности.

Теги: долги судебные приставы

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