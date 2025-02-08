Из внутрипромыслового нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения произошел розлив нефтесодержащей жидкости

8 февраля в ОДС ГУ МЧС СО поступило сообщение об обнаружении розлива нефтесодержащей жидкости (эмульсия) из внутрипромыслового нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения в 1,3 км юго-восточнее н.п. Красный Яр м.р. Красноярский.
При уточнении информации установлено, что площадь загрязнения составляет около 700 кв.м.
Загрязненный грунт будет вывозится на полигон для хранения и рекультивации загрязненных почв.
В результате происшествия погибших и пострадавших нет, возгорания не произошло.
К ликвидации привлечены 26 человек, 12 единиц техники.
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