Из внутрипромыслового нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения произошел розлив нефтесодержащей жидкости

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8 февраля в ОДС ГУ МЧС СО поступило сообщение об обнаружении розлива нефтесодержащей жидкости (эмульсия) из внутрипромыслового нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения в 1,3 км юго-восточнее н.п. Красный Яр м.р. Красноярский.

При уточнении информации установлено, что площадь загрязнения составляет около 700 кв.м.

Загрязненный грунт будет вывозится на полигон для хранения и рекультивации загрязненных почв.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет, возгорания не произошло.

К ликвидации привлечены 26 человек, 12 единиц техники.

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