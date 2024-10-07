Из Феодосии эвакуируют около 300 человек после возгорания на нефтебазе

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Из Феодосии эвакуируют около 300 человек в связи с возгоранием на нефтебазе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации города Игоря Ткаченко.

«Часть людей уже разместилась в ПВР», — сказал Ткаченко.

Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб. Также в город выехал заместитель председателя правительства Крыма Игорь Михайличенко.

Ткаченко сообщил, что в связи с произошедшим пожаром движение транспорта на двух улицах в городе Феодосии перекрыли. Ограничения коснулись улиц Геологической и Федько. Машинам запретили въезжать на участки дорог, которые находятся между перекрестком с керченской трассой и автовокзалом.

Позже глава администрации Феодосии заявил, что в городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Доступ людей и транспорта в зону ЧС был ограничен, пишет Газета.