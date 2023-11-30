131

История с потасовкой между водителем и пассажиром автобуса в Самаре получила продолжение. Об этом сообщили представители Следственного комитета России.

Конфликт, о котором идет речь, произошел в губернской столице несколько дней назад. Очевидцы опубликовали видео драки в соцсетях.

— Днем во вторник, 28 ноября, мужчина с портфелем забежал в автобус № 37 перед самым закрытием дверей. Водитель начал кричать на пассажира. До этого он также криком требовал оплатить проезд. В итоге несколько минут стояли, не трогались с места. На следующей остановке мужчина с портфелем заявил, что «везет нас кто-то не в адеквате», и вышел. Водитель же выбежал, и началась драка, — рассказали очевидцы.

Редакция 63.RU обратилась за комментариями к перевозчику «Самара Авто Газ». И вот что ответили в компании:

— Публикацию выявили во время мониторинга соцсетей. Началась проверка. Мы связались с водителем, чтобы выяснить обстоятельства. Дополнительно необходимо посмотреть камеры внутри салона и выслушать кондуктора, — пояснили в «САГ».

На потасовку обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин потребовал от и. о. руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александра Воеводина доложить о ситуации, — заявили в СК России.

Представители «Самара Авто Газ» прокомментировали сообщение СК РФ.

— Водитель — не мигрант, а житель РФ. Он уже дал пояснения по инциденту в уполномоченные органы. Проводится проверка, — пояснили в «САГ».